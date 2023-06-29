В Україні триває 491-ша доба повномасштабної російсько-української війни. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували понад 227 тисяч російських загарбників.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Згідно з даними, від початку широкомасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 29 червня 2023 року – російській окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 227 780 (+680 за добу)

танків ‒ 4 038 (+2 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 857 (+10 за добу)

артилерійських систем – 4 116 (+27 за добу)

РСЗВ – 627

засоби ППО ‒ 388 (+1 за добу)

літаків – 315 (+1 за добу)

гелікоптерів – 308

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 513 (+14 за добу)

крилаті ракети ‒ 1 261

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 780 (+6 за добу)

спеціальна техніка ‒ 569 (+6 за добу)

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу противника, 5 – по зенітно-ракетних комплексах та 1 – по пункту управління ворога.

Наші захисники знищили російський літак Су-25 та 3 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили склад боєприпасів, 11 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони, 2 станції радіоелектронної боротьби та ще одну важливу ціль противника.