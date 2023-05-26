Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 26 травня 2023 року – російські окупаційні війська у війні проти України зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 205 720 (+460 за добу)
- танків ‒ 3 796 (+1 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 435 (+3 за добу)
- артилерійських систем – 3 384 (+25 за добу)
- РСЗВ – 570
- засоби ППО ‒ 328 (+1 за добу)
- літаків – 310 (+1 за добу)
- гелікоптерів – 296
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 910 (+3 за добу)
- крилаті ракети ‒ 1 015
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 161 (+13 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 446 (+2 за добу)
Окрім цього Авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.
Також, минулої доби нашими захисниками збито ворожий літак Су-25.
Українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, одну радіолокаційну станцію та два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.
- 25 травня на Запорізькому напрямку українські захисники влучили у два російські Су-25. У результаті прицільних пострілів із ПЗРК один літак знищено повністю, інший зазнав серйозних пошкоджень.