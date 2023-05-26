В Україні триває 457-ма доба повномасштабного російського вторгнення. Протягом цього часу воїни ЗСУ ліквідували понад 205 тисяч окупантів, з яких 460 - за минулу добу.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 26 травня 2023 року – російські окупаційні війська у війні проти України зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 205 720 (+460 за добу)

танків ‒ 3 796 (+1 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 435 (+3 за добу)

артилерійських систем – 3 384 (+25 за добу)

РСЗВ – 570

засоби ППО ‒ 328 (+1 за добу)

літаків – 310 (+1 за добу)

гелікоптерів – 296

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 910 (+3 за добу)

крилаті ракети ‒ 1 015

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 161 (+13 за добу)

спеціальна техніка ‒ 446 (+2 за добу)

Окрім цього Авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника.

Також, минулої доби нашими захисниками збито ворожий літак Су-25.

Українські ракетники та артилеристи уразили пункт управління, зенітно-ракетний комплекс, 2 райони зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, одну радіолокаційну станцію та два артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.