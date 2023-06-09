Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
За оновленими даними, від початку широкомасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 9 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали такх втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 213 770 (+1 010 за добу)
- танків ‒ 3 901 (+10 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 600 (+24 за добу)
- артилерійських систем – 3 702 (+34 за добу)
- РСЗВ – 599 (+4 за добу)
- засоби ППО ‒ 359 (+4 за добу)
- літаків – 314
- гелікоптерів – 299
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 247 (+13 за добу)
- крилаті ракети ‒ 1 171
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 410 (+26 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 502 (+2 за добу)
Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
Було знищено 6 ударних та 4 розвідувальних БпЛА різних типів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 5 пунктів управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплекси, 8 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще 2 важливих об’єкти противника.
- Вночі 9 червня російські окупаційні війська здійснили чергову повітряну атаку на Україну застосувавши ракети та БпЛА. Більшість ворожих цілей було знищено силами ППО.