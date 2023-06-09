В Україні триває 471-ша доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські захисники ліквідували більш як 213 тисяч російських окупантів.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

За оновленими даними, від початку широкомасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 9 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали такх втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 213 770 (+1 010 за добу)

танків ‒ 3 901 (+10 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 600 (+24 за добу)

артилерійських систем – 3 702 (+34 за добу)

РСЗВ – 599 (+4 за добу)

засоби ППО ‒ 359 (+4 за добу)

літаків – 314

гелікоптерів – 299

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 247 (+13 за добу)

крилаті ракети ‒ 1 171

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 410 (+26 за добу)

спеціальна техніка ‒ 502 (+2 за добу)

Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 19 ударів по районах зосередження особового складу та 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Було знищено 6 ударних та 4 розвідувальних БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 5 пунктів управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 зенітно-ракетних комплекси, 8 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях та ще 2 важливих об’єкти противника.