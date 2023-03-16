В Україні триває 386-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували понад 162 тисяч російських окупантів.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 16 березня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 162 560 (+1 040 за добу)

танків ‒ 3 504 (+12 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6 810 (+11 за добу)

артилерійських систем – 2 539 (+11 за добу)

РСЗВ – 503 (+1 за добу)

засоби ППО ‒ 265 (+3 за добу)

літаків – 305 (+1 за добу)

гелікоптерів – 289

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 145 (+13 за добу)

крилаті ракети ‒ 907

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 384 (+17 за добу)

спеціальна техніка ‒ 257

Також за даними Генштабу, протягом минулої доби Авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Наші воїни збили ворожий літак Су-25 та 13 безпілотних літальних апаратів різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 радіолокаційних станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.