Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 16 березня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 162 560 (+1 040 за добу)
- танків ‒ 3 504 (+12 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 810 (+11 за добу)
- артилерійських систем – 2 539 (+11 за добу)
- РСЗВ – 503 (+1 за добу)
- засоби ППО ‒ 265 (+3 за добу)
- літаків – 305 (+1 за добу)
- гелікоптерів – 289
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 145 (+13 за добу)
- крилаті ракети ‒ 907
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 384 (+17 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 257
Також за даними Генштабу, протягом минулої доби Авіація Сил оборони завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
Наші воїни збили ворожий літак Су-25 та 13 безпілотних літальних апаратів різного типу.
Підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також 2 радіолокаційних станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.
- Від початку травня 2022 року російські регулярні війська та найманці ПВК “Вагнера”, ймовірно, втратили від 20 до 30 тисяч убитими й пораненими під Бахмутом Донецької області.