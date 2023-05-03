Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україні – з 24 лютого 2022 року по 3 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 191 940 (+520 за добу)
- танків ‒ 3 702 (+1 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 199 (+6 за добу)
- артилерійських систем – 2 946 (+16 за добу)
- РСЗВ – 544
- засоби ППО ‒ 300 (+2 за добу)
- літаків – 308
- гелікоптерів – 294
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 505 (+28 за добу)
- крилаті ракети ‒ 947
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 865 (+14 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 363 (+3 за добу)
Окрім цього, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 1 засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника.
- Вночі 3 травня російські окупанти вчергове атакували Україну дронами-камікадзе. Загалом було випущено 26 БПЛА, з яких 21 вдалось знищити.