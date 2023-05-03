Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україні – з 24 лютого 2022 року по 3 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 191 940 (+520 за добу)
  • танків ‒ 3 702 (+1 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 7 199 (+6 за добу)
  • артилерійських систем – 2 946 (+16 за добу)
  • РСЗВ – 544
  • засоби ППО ‒ 300 (+2 за добу)
  • літаків – 308
  • гелікоптерів – 294
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 505 (+28 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 947
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 865 (+14 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 363 (+3 за добу)

Окрім цього, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 1 засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника.