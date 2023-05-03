В Україні триває 434-та доба повномасштабного російського вторгнення.За цей період часу українські воїни ліквідували майже 192 тисячі російських армійців та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україні – з 24 лютого 2022 року по 3 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 191 940 (+520 за добу)

танків ‒ 3 702 (+1 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 199 (+6 за добу)

артилерійських систем – 2 946 (+16 за добу)

РСЗВ – 544

засоби ППО ‒ 300 (+2 за добу)

літаків – 308

гелікоптерів – 294

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 505 (+28 за добу)

крилаті ракети ‒ 947

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 865 (+14 за добу)

спеціальна техніка ‒ 363 (+3 за добу)

Окрім цього, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, 4 склади боєприпасів, 1 засіб протиповітряної оборони та ще одну важливу ціль противника.