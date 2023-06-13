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Втрати росіян: протягом доби ліквідовано 470 загарбників

В Україні триває 475-та доба від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей час воїни ЗСУ ліквідували понад 216 тисяч окупантів.

Вівторок, 13 червня 2023, 08:34
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Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Згідно з даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 13 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 216 650 (+470 за добу)
  • танків ‒ 3 935 (+4 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 7 642 (+6 за добу)
  • артилерійських систем – 3 766 (+20 за добу)
  • РСЗВ – 601
  • засоби ППО ‒ 363 (+1 за добу)
  • літаків – 314
  • гелікоптерів – 300 (+1 за добу)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 309 (+2 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 1 183
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 473 (+2 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 511 (+1 за добу)

Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 пункти управління, 2 зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу противника та 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.

Теги: бойові втрати ворога, Війна в Україні, втрати ворога, втрати росіян, Генштаб ЗСУ, ЗСУ, російсько-українська війна

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