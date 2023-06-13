Втрати росіян: протягом доби ліквідовано 470 загарбників

В Україні триває 475-та доба від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей час воїни ЗСУ ліквідували понад 216 тисяч окупантів.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Згідно з даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 13 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 216 650 (+470 за добу)

танків ‒ 3 935 (+4 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 642 (+6 за добу)

артилерійських систем – 3 766 (+20 за добу)

РСЗВ – 601

засоби ППО ‒ 363 (+1 за добу)

літаків – 314

гелікоптерів – 300 (+1 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 309 (+2 за добу)

крилаті ракети ‒ 1 183

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 473 (+2 за добу)

спеціальна техніка ‒ 511 (+1 за добу)

Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 3 пункти управління, 2 зенітно-ракетних комплекси, район зосередження особового складу противника та 3 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях.