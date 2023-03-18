Втрати росіян: протягом доби ліквідовано 880 окупантів

В Україні триває 388-ма доба широкомасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували понад 164 тисячі російських армійців, з яких 880 - лише за останню добу.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 18 березня 2023 року – у війні проти України військо РФ зазнало таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 164 200 (+880 за добу)

танків ‒ 3 511 (+5 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6 830 (+7 за добу)

артилерійських систем – 2 560 (+8 за добу)

РСЗВ – 506 (+2 за добу)

засоби ППО ‒ 265

літаків – 305

гелікоптерів – 290 (+1 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 159 (+14 за добу)

крилаті ракети ‒ 907

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 404 (+3 за добу)

спеціальна техніка ‒ 259 (+1 за добу)

Також за даними Генштабу, Авіація Сил оборони України за добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження особового складу противника та 1 позицію розгортання його засобу ППО.