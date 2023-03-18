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Втрати росіян: протягом доби ліквідовано 880 окупантів

В Україні триває 388-ма доба широкомасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували понад 164 тисячі російських армійців, з яких 880 - лише за останню добу.

Субота, 18 березня 2023, 08:44
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Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 18 березня 2023 року – у війні проти України військо РФ зазнало таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 164 200 (+880 за добу)
  • танків ‒ 3 511 (+5 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 6 830 (+7 за добу)
  • артилерійських систем – 2 560 (+8 за добу)
  • РСЗВ – 506 (+2 за добу)
  • засоби ППО ‒ 265
  • літаків – 305
  • гелікоптерів – 290 (+1 за добу)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 159 (+14 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 907
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 404 (+3 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 259 (+1 за добу)

Також за даними Генштабу, Авіація Сил оборони України за добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження особового складу противника та 1 позицію розгортання його засобу ППО.

Теги: бойові втрати ворога, Війна в Україні, втрати ворога, втрати росіян, Генштаб ЗСУ, ЗСУ, російсько-українська війна

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