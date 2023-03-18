Втрати росіян: протягом доби ліквідовано 880 окупантів

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 18 березня 2023 року – у війні проти України військо РФ зазнало таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 164 200 (+880 за добу)
- танків ‒ 3 511 (+5 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 830 (+7 за добу)
- артилерійських систем – 2 560 (+8 за добу)
- РСЗВ – 506 (+2 за добу)
- засоби ППО ‒ 265
- літаків – 305
- гелікоптерів – 290 (+1 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 159 (+14 за добу)
- крилаті ракети ‒ 907
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 404 (+3 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 259 (+1 за добу)
Також за даними Генштабу, Авіація Сил оборони України за добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 райони зосередження особового складу противника та 1 позицію розгортання його засобу ППО.
- У Північноатлантичному Альянсі вважають, що російське військо щодня втрачає до 1 500 бійців на війні в Україні – вбитими та пораненими.