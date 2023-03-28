Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2022 року – по сьогоднішній день, російські окупаційні війська зазнали таких врат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 171 730 (+570 за добу)
- танків ‒ 3 602 (+7 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 966 (+13 за добу)
- артилерійських систем – 2 653 (+15 за добу)
- РСЗВ – 525 (+2 за добу)
- засоби ППО ‒ 277
- літаків – 305
- гелікоптерів – 291
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 235 (+19 за добу)
- крилаті ракети ‒ 911
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 502 (+9 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 287 (+2 за добу)
Також за даними Генштабу, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу окупантів, а також один – по зенітно-ракетному комплексу. Також, протягом минулої доби, наші воїни збили 5 ворожих розвідувальних БпЛА різних типів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, а також район зосередження живої сили противника, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, склад боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів та ще дві важливих цілі окупантів.
- У ніч на 28 березня війська РФ здійснили атаку на Україну ударними безпілотниками “Shahed-136/131”, розвідувальним БПЛА та керованими авіаційними бомбами.