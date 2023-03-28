В Україні триває 398-ма доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували більш як 171 тисячу російських окупантів та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2022 року – по сьогоднішній день, російські окупаційні війська зазнали таких врат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 171 730 (+570 за добу)

танків ‒ 3 602 (+7 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6 966 (+13 за добу)

артилерійських систем – 2 653 (+15 за добу)

РСЗВ – 525 (+2 за добу)

засоби ППО ‒ 277

літаків – 305

гелікоптерів – 291

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 235 (+19 за добу)

крилаті ракети ‒ 911

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 502 (+9 за добу)

спеціальна техніка ‒ 287 (+2 за добу)

Також за даними Генштабу, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу окупантів, а також один – по зенітно-ракетному комплексу. Також, протягом минулої доби, наші воїни збили 5 ворожих розвідувальних БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, а також район зосередження живої сили противника, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, склад боєприпасів, склад пально-мастильних матеріалів та ще дві важливих цілі окупантів.