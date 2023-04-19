Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 19 квітня 2023 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 183 750 (+620 за добу)
- танків ‒ 3 665 (+4 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 110 (+12 за добу)
- артилерійських систем – 2 819 (+9 за добу)
- РСЗВ – 538
- засоби ППО ‒ 285
- літаків – 308
- гелікоптерів – 293
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 376 (+23 за добу)
- крилаті ракети ‒ 911
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 692 (+16 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 330
Також за інформацією Генштабу, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та 2 удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Окрім того, було збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА (“Орлан-10” і “Суперкам”), а також 8 ударних (7 – типу “Шахед-136” та 1 – “Ланцет”).
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий військовий об’єкт противника.
- 18 квітня Німеччина передала Україні зенітно-ракетний комплекс Patriot.
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