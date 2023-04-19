В Україні триває 420-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували більш як 183 тисячі російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 19 квітня 2023 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 183 750 (+620 за добу)

танків ‒ 3 665 (+4 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 110 (+12 за добу)

артилерійських систем – 2 819 (+9 за добу)

РСЗВ – 538

засоби ППО ‒ 285

літаків – 308

гелікоптерів – 293

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 376 (+23 за добу)

крилаті ракети ‒ 911

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 692 (+16 за добу)

спеціальна техніка ‒ 330

Також за інформацією Генштабу, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та 2 удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Окрім того, було збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА (“Орлан-10” і “Суперкам”), а також 8 ударних (7 – типу “Шахед-136” та 1 – “Ланцет”).

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий військовий об’єкт противника.