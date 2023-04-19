Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 19 квітня 2023 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 183 750 (+620 за добу)
  • танків ‒ 3 665 (+4 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 7 110 (+12 за добу)
  • артилерійських систем – 2 819 (+9 за добу)
  • РСЗВ – 538
  • засоби ППО ‒ 285
  • літаків – 308
  • гелікоптерів – 293
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 376 (+23 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 911
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 692 (+16 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 330

Також за інформацією Генштабу, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та 2 удари по зенітно-ракетних комплексах противника. Окрім того, було збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА (“Орлан-10” і “Суперкам”), а також 8 ударних (7 – типу “Шахед-136” та 1 – “Ланцет”).

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили, станцію радіоелектронної боротьби та ще один важливий військовий об’єкт противника.