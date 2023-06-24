В Україні триває 486-та доба від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські захисники ліквідували вже майже 224 тисячі загарбників.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Згідно з даними, за час широкомасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 24 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 223 910 (+580 за добу)

танків ‒ 4 024 (+7 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 804 (+6 за добу)

артилерійських систем – 3 015 (+30 за добу)

РСЗВ – 619 (+2 за добу)

засоби ППО ‒ 383 (+4 за добу)

літаків – 314

гелікоптерів – 308 (+1 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 460 (+13 за добу)

крилаті ракети ‒ 1 225 (+14 за добу)

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 731 (+23 за добу)

спеціальна техніка ‒ 548 (+3 за добу)

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 райони зосередження особового складу та військової техніки, 15 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 2 засоби радіоелектронної боротьби та 5 засобів протиповітряної оборони.