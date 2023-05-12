В Україні триває 443-тя доба від початку повномасштабного російського вторгнення. Протягом цього часу українські захисники ліквідували більш як 197 тисяч окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 12 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 197 670 (+750 за добу)

танків ‒ 3 745 (+5 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 295 (+8 за добу)

артилерійських систем – 3 068 (+15 за добу)

РСЗВ – 559 (+2 за добу)

засоби ППО ‒ 312 (+2 за добу)

літаків – 308

гелікоптерів – 294

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 636 (+9 за добу)

крилаті ракети ‒ 970

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 996 (+12 за добу)

спеціальна техніка ‒ 393 (+2 за добу)

Також Авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Крім того, знищено 9 ворожих БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 11 пунктів управління, 19 районів зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 9 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 2 важливих цілі противника.