Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 12 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 197 670 (+750 за добу)
- танків ‒ 3 745 (+5 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 295 (+8 за добу)
- артилерійських систем – 3 068 (+15 за добу)
- РСЗВ – 559 (+2 за добу)
- засоби ППО ‒ 312 (+2 за добу)
- літаків – 308
- гелікоптерів – 294
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 636 (+9 за добу)
- крилаті ракети ‒ 970
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 996 (+12 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 393 (+2 за добу)
Також Авіація Сил оборони за добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Крім того, знищено 9 ворожих БпЛА різних типів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 11 пунктів управління, 19 районів зосередження живої сили, 1 склад боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 9 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 2 важливих цілі противника.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр застерегла від впливу ворожої інформації щодо нібито нестачі боєприпасів у росіян. Вона пояснила, що ворог намагається ввести в оману у своїх військових цілях.