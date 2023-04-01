В Україні триває 402-га доба повномаштабного вторгнення РФ. За цей період часу українські захисники ліквідували майже 174 тисяч російських армійців та знищили тисячі одиниць ворожої техніки.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, за час широкомасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 1 квітня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 173 990 (+630 за добу)

танків ‒ 3 616 (+1 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6 981 (+4 за добу)

артилерійських систем – 2 683 (+8 за добу)

РСЗВ – 527 (+1 за добу)

засоби ППО ‒ 279 (+1 за добу)

літаків – 306

гелікоптерів – 291

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 248

крилаті ракети ‒ 911

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 528 (+7 за добу)

спеціальна техніка ‒ 296 (+2 за добу)

Також за даними Генштабу, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, 2 зенітно-ракетних комплекси, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби.