Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
За оновленими даними, за час широкомасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 1 квітня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 173 990 (+630 за добу)
- танків ‒ 3 616 (+1 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 981 (+4 за добу)
- артилерійських систем – 2 683 (+8 за добу)
- РСЗВ – 527 (+1 за добу)
- засоби ППО ‒ 279 (+1 за добу)
- літаків – 306
- гелікоптерів – 291
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 248
- крилаті ракети ‒ 911
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 528 (+7 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 296 (+2 за добу)
Також за даними Генштабу, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, 2 зенітно-ракетних комплекси, артилерійський підрозділ на вогневій позиції, а також станцію радіоелектронної боротьби.