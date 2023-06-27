Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
Згідно з даними, за час широкомасштабного протистояння – з 24 лютого 2022 року по 27 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 226 170 (+590 за добу)
- танків ‒ 4 036 (+5 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 834 (+14 за добу)
- артилерійських систем – 4 083 (+28 за добу)
- РСЗВ – 626 (+2 за добу)
- засоби ППО ‒ 386 (+1 за добу)
- літаків – 314
- гелікоптерів – 308
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 492 (+10 за добу)
- крилаті ракети ‒ 1 261 (+2 за добу)
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 772(+21 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 563 (+6 за добу)
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 пункт управління, 12 артилерійських підрозділів ворога на вогневих позиціях, 1 район зосередження противника, 2 склади боєприпасів та 3 інших важливих цілі ворога.
- Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель повідомив, що у межах Європейської навчальної місії зі штабом у Польщі (EUMAM) відповідну підготовку вже пройшли 24 тисячі українських військових.