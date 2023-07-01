В Україні триває 493-тя доба повномасштабної російсько-української війни. За цей час українські воїни ліквідували більш як 228 тисяч російських загарбників.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Згідно з сьогоднішніми даними, від початку повномасштабного вторгнення в Україну – з 22 лютого 2022 року по 1 липня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 228 870 (+530 за добу)

танків ‒ 4 042 (+1 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 868 (+5 за добу)

артилерійських систем – 4 162 (+35 за добу)

РСЗВ – 632 (+2 за добу)

засоби ППО ‒ 389

літаків – 315

гелікоптерів – 308

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 545 (+26 за добу)

крилаті ракети ‒ 1 261

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 794 (+9 за добу)

спеціальна техніка ‒ 580 (+11 за добу)

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та 1 – по зенітно-ракетному комплексу ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів, 24 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ противника.