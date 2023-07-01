Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
Згідно з сьогоднішніми даними, від початку повномасштабного вторгнення в Україну – з 22 лютого 2022 року по 1 липня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 228 870 (+530 за добу)
- танків ‒ 4 042 (+1 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 868 (+5 за добу)
- артилерійських систем – 4 162 (+35 за добу)
- РСЗВ – 632 (+2 за добу)
- засоби ППО ‒ 389
- літаків – 315
- гелікоптерів – 308
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 545 (+26 за добу)
- крилаті ракети ‒ 1 261
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 794 (+9 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 580 (+11 за добу)
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу противника та 1 – по зенітно-ракетному комплексу ворога.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів, 24 артилерійських засоби на вогневих позиціях та станцію РЕБ противника.
- Генерал армії США Марк Міллі заявив, що український контрнаступ відбувається повільніше, ніж прогнозувалось, але українські війська просуваються впевнено та цілеспрямовано.
- Президент України Володимир Зеленський цієї п’ятниці, 30 червня, заявив, що Україна хоче “показати результати” на полі бою до наступного саміту НАТО в Литві 11 липня.