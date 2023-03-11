Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
За оновленими даними, від початку повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 11 березня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 158 000 (+1 010 за добу)
- танків ‒ 3 458 (+10 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 762 (+20 за добу)
- артилерійських систем – 2 483 (+8 за добу)
- РСЗВ – 493 (+2 за добу)
- засоби ППО ‒ 257 (+1 за добу)
- літаків – 304
- гелікоптерів – 289
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 108 (+1 за добу)
- крилаті ракети ‒ 907
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 344 (+7 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 242 (+2 за добу)
Також за даними Генштабу, українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів та удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.
Окрім цього наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження особового складу противника, 1 засіб протиповітряної оборони та склад боєприпасів ворога.
- Протягом четверга, 9 березня, російські окупаційні війська втратили на Бахмутському напрямку понад 500 своїх бійців вбитими та пораненими.