В Україні триває 381-ша доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей період часу українські захисники ліквідували 158 000 окупантів, з яких понад тисячі - лише за останню добу.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 11 березня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 158 000 (+1 010 за добу)

танків ‒ 3 458 (+10 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6 762 (+20 за добу)

артилерійських систем – 2 483 (+8 за добу)

РСЗВ – 493 (+2 за добу)

засоби ППО ‒ 257 (+1 за добу)

літаків – 304

гелікоптерів – 289

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 108 (+1 за добу)

крилаті ракети ‒ 907

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 344 (+7 за добу)

спеціальна техніка ‒ 242 (+2 за добу)

Також за даними Генштабу, українська авіація за добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів та удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

Окрім цього наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу “Орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 районів зосередження особового складу противника, 1 засіб протиповітряної оборони та склад боєприпасів ворога.