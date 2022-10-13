Російськими ЗМІ ширяться повідомлення, що справжні втрати армії РФ на війні в Україні становлять понад 90 тисяч осіб.

Про це повідомило російське видання “Важные истории”, посилаючись на слова двох джерел: чинного співробітника ФСБ та колишнього офіцера російських спецслужб.

До “безповоротних втрат” включають людей, які загинули, зникли безвісти, померли від ран або отримали поранення, які не дозволяють їм повернутися на військову службу.

Наразі джерела “Важливих історій” близька до оцінок, які раніше давали міністерства оборони США та Великої Британії.

У серпні у Пентагоні говорили, що з початку війни загинули чи отримали поранення від 70 до 80 тисяч російських військових.

Міністр оборони Великобританії Бен Уоллес говорив у вересні, що загальні втрати російської армії перевищують 80 тисяч осіб, з них приблизно 25 тисяч загинули.