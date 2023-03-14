Втрати росіян: за час повномасштабної війни ЗСУ ліквідували понад 160 тисяч окупантів

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
Згідно з оновленими даними, за час повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 14 березня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 160 540 (+740 за добу)
- танків ‒ 3 484 (+10 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 789 (+15 за добу)
- артилерійських систем – 2 519 (+16 за добу)
- РСЗВ – 495 (+2 за добу)
- засоби ППО ‒ 260 (+1 за добу)
- літаків – 304
- гелікоптерів – 289
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 120 (+11 за добу)
- крилаті ракети ‒ 907
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 367 (+13 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 256 (+5 за добу)
Також за інформацією Генштабу, протягом доби українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 5 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів та 4 засоби радіоелектронної боротьби загарбників.
- Глава литовської розвідки Елегіюс Паулавичюс заявив, що поточні ресурси Росії дозволять їй продовжувати подібний рівень війни ще принаймні 2 роки.
- Російське військове керівництво, можливо, дозволяє приватній військовій компанії “Вагнер” зазнавати значних втрат на Бахмутському напрямку, щоб одночасно підірвати авторитет очільника групи – Євгена Пригожина.