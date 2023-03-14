Втрати росіян: за час повномасштабної війни ЗСУ ліквідували понад 160 тисяч окупантів

В Україні триває 384-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували вже понад 160 тисяч російських армійців, з яких 740 - лише за останню добу.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

Згідно з оновленими даними, за час повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 14 березня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 160 540 (+740 за добу)

танків ‒ 3 484 (+10 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6 789 (+15 за добу)

артилерійських систем – 2 519 (+16 за добу)

РСЗВ – 495 (+2 за добу)

засоби ППО ‒ 260 (+1 за добу)

літаків – 304

гелікоптерів – 289

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 120 (+11 за добу)

крилаті ракети ‒ 907

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 367 (+13 за добу)

спеціальна техніка ‒ 256 (+5 за добу)

Також за інформацією Генштабу, протягом доби українська авіація завдала 10 ударів по районах зосередження окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 5 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, 3 склади боєприпасів та 4 засоби радіоелектронної боротьби загарбників.