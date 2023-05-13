російсько-українська війна
09:10 ЄБРР надасть 200 млн євро для відновлення української залізниці
08:35 Внаслідок обстрілів Хмельниччини частина потягів курсуватимуть об’їзним шляхом – Укрзалізниця
08:22 Втрати росіян: за добу було ліквідовано майже 600 загарбників
07:57 13 травня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:16 В окремих областях короткочасний дощ: прогноз погоди на 13 травня
00:59 Гендиректор МАГАТЕ планує у травні представити Радбезу ООН угоду з РФ та Україною щодо захисту ЗАЕС

12 травня

23:22 Донеччина: росіяни здійснили обстріл Костянтинівки зі «Смерчів» та артилерії
22:57 Французький виробник алкоголю Pernod Ricard повністю залишає ринок у РФ
22:26 У Києві затримали злочинців, які привласнювали квартири загиблих власників
21:23 Росіяни завдали удару по Нікополю з важкої артилерії: є поранений
20:43 В Ірпені графіті Бенксі демонтували разом із частиною стіни: фото
20:17 З 15 травня київське метро скорочує інтервали між поїздами
19:57 Захищаючи Україну, загинув художник-декоратор стрічки «Памфір» Володимир Чорний
19:28 В окупованому Криму впав військовий гелікоптер РФ: загинули пілоти
18:57 Adidas намагатиметься продавати залишки Yeezy
18:35 Національна спілка кінематографістів подала позов проти Кабміну
17:56 Соцмережами ширяться дискусії щодо необхідності «жіночого купе» у потягах «Укрзалізниці»: деталі
Партнерський матеріал
17:53 Безбар’єрний громадський простір: історія інклюзивного пляжу Одеси
17:10 Киянин виявив на городі крилату ракету Х-55: надзвичайники її знищили (Фото)
16:55 У Генштабі показали, як шведські інструктори навчають військових ЗСУ вести позиційні бої
16:35 На Луганщині окупанти змушують медиків працювати цілодобово через велику кількість поранених росіян – ЦНС
16:15 ЄС пропонує офіційно зупинити постачання російської нафти до Польщі та Німеччини
15:52 Цього літа – вперше за багато років – Запорізька АЕС буде недоступною українській енергосистемі
15:31 Компанія Meta почала тестувати рекламні інструменти на основі штучного інтелекту
15:11 Український «Щедрик» прозвучав на сцені «Євробачення-2023» у Ліверпулі
14:51 Окупанти обстріляли ферму на Харківщині: загинув 30-річний працівник
14:40 У Середземному морі перебуває один ворожий носій крилатих ракет «Калібр» – ВМС ЗСУ
14:13 Зеленський провів засідання Ставки: обговорили темпи комплектування нових бригад
14:00 Російські окупанти тренуються евакуюватись із ЗАЕС – глава НАЕК «Енергоатом»
13:32 Опонент Ердогана на президентських виборах звинувачує росіян у втручанні у виборчий процес Туреччини
13:24 Енергосистема працює стабільно: електроенергії достатньо для покриття потреб усіх категорій споживачів – «Укренерго»

Втрати росіян: за добу було ліквідовано майже 600 загарбників

В Україні триває 444-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час воїни ЗСУ ліквідували понад 1982 тисяч російських окупантів.

Субота, 13 травня 2023, 08:22
Підтримати

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 13 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 198 260 (+590 за добу)
  • танків ‒ 3 751 (+6 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 7 307 (+12 за добу)
  • артилерійських систем – 3 095 (+27 за добу)
  • РСЗВ – 561 (+2 за добу)
  • засоби ППО ‒ 314 (+2 за добу)
  • літаків – 308
  • гелікоптерів – 294
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 665 (+29 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 970
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 011 (+15 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 402 (+9 за добу)

Також Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 5 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника.

Протягом минулої доби нашими захисниками було збито 22 ворожих БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, 7 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, склад боєприпасів, а також 2 станції радіоелектронної боротьби ворога.

  • У тимчасово окупованому Луганську ввечері 12 травня пролунали вибухи. Ймовірно, у місті горить завод.
Теги: бойові втрати ворога, Війна в Україні, втрати ворога, втрати росіян, Генштаб ЗСУ, ЗСУ, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook