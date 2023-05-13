Втрати росіян: за добу було ліквідовано майже 600 загарбників

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, від початку повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 13 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 198 260 (+590 за добу)
- танків ‒ 3 751 (+6 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 307 (+12 за добу)
- артилерійських систем – 3 095 (+27 за добу)
- РСЗВ – 561 (+2 за добу)
- засоби ППО ‒ 314 (+2 за добу)
- літаків – 308
- гелікоптерів – 294
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 665 (+29 за добу)
- крилаті ракети ‒ 970
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 011 (+15 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 402 (+9 за добу)
Також Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 5 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника.
Протягом минулої доби нашими захисниками було збито 22 ворожих БпЛА різних типів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, 7 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, склад боєприпасів, а також 2 станції радіоелектронної боротьби ворога.
- У тимчасово окупованому Луганську ввечері 12 травня пролунали вибухи. Ймовірно, у місті горить завод.