Втрати росіян: за добу було ліквідовано майже 600 загарбників

В Україні триває 444-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час воїни ЗСУ ліквідували понад 1982 тисяч російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 13 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 198 260 (+590 за добу)

танків ‒ 3 751 (+6 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 307 (+12 за добу)

артилерійських систем – 3 095 (+27 за добу)

РСЗВ – 561 (+2 за добу)

засоби ППО ‒ 314 (+2 за добу)

літаків – 308

гелікоптерів – 294

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 665 (+29 за добу)

крилаті ракети ‒ 970

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 011 (+15 за добу)

спеціальна техніка ‒ 402 (+9 за добу)

Також Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки, а також 5 ударів по зенітно-ракетних комплексах противника.

Протягом минулої доби нашими захисниками було збито 22 ворожих БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, 7 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, склад боєприпасів, а також 2 станції радіоелектронної боротьби ворога.