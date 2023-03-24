В Україні триває 394-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українськими воїнами було ліквідовано вже понад 169 тисяч російських армійців.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 24 березня 203 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 169 170 (+1 020 за добу)

танків ‒ 3 574 (+4 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6 921 (+23 за добу)

артилерійських систем – 2 616 (+8 за добу)

РСЗВ – 511

засоби ППО ‒ 276 (+3 за добу)

літаків – 305

гелікоптерів – 290

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 208 (+5 за добу)

крилаті ракети ‒ 911 (+2 за добу)

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 464 (+12 за добу)

спеціальна техніка ‒ 277 (+4 за добу)

Також за даними Генштабу українська авіація за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 БпЛА різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника, зенітно-ракетний комплекс та 2 склади пально-мастильних матеріалів.