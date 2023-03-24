Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 24 березня 203 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 169 170 (+1 020 за добу)
- танків ‒ 3 574 (+4 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 921 (+23 за добу)
- артилерійських систем – 2 616 (+8 за добу)
- РСЗВ – 511
- засоби ППО ‒ 276 (+3 за добу)
- літаків – 305
- гелікоптерів – 290
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 208 (+5 за добу)
- крилаті ракети ‒ 911 (+2 за добу)
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 464 (+12 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 277 (+4 за добу)
Також за даними Генштабу українська авіація за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 БпЛА різних типів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника, зенітно-ракетний комплекс та 2 склади пально-мастильних матеріалів.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зазначив, що у російського лідера Володимира Путіна немає найближчих планів щодо миру. Тому, глава Альянсу закликав Захід підготуватися до постачання Києву військової допомоги протягом тривалого часу.