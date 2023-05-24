російсько-українська війна
09:10 Після «часткової» мобілізації у російські армії погіршилась дисципліна – британська розвідка
08:55 Втрати росіян: за добу ліквідовано 400 окупантів
08:40 Попри критику Заходу Росія та Китай мають намір підписати двосторонні угоди – Reuters
08:39 РФ завдала артилерійських ударів по Очакову: постраждала 1 людина
08:23 Херсонщина: внаслідок російських обстрілів 23 травня двоє осіб загинули, троє — поранені
08:15 Вперше за декілька місяців український Генштаб не повідомив про бої у Бахмуті у своєму зведенні – ISW
07:40 24 травня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:18 У більшості областей короткочасні дощі та грози: прогноз погоди на 24 травня
01:00 Україна повернула ще 12 дітей, котрих окупанти вивезли до РФ

23 травня

23:39 СІ закликав до «нового соціалістичного Тибету»: раніше країни G7 висловили занепокоєння щодо прав людини у регіоні
23:13 Польща та Німеччина обговорили запуск хабу з обслуговування танків Leopard, які спорядили Україні
23:02 Прокуратура оголосила підозру депутатці Київради у вчиненні ДТП під дією наркотиків
22:56 Додік поїхав з «робочим візитом» до Путіна – ймовірно, обговорюватимуть ціну на газ
22:37 Лубінець: Нині відомо про приблизно 24 тисячі українців зниклих безвісти під час повномасштабної війни
22:20 На Чернігівщині двоє осіб підірвалися на вибуховому пристрої: є загиблий
22:12 Боррель Орбану: Україна переможе у повномасштабній війні
21:30 Міжнародний реєстр збитків внаслідок російської агресії запрацює з серпня — Мін’юст
21:08 Внаслідок ранкового удару по Авдіївці загинули 2 людей
21:01 У РФ продовжили строк арешту журналіста WSJ Евана Гершковича на три місяці
21:00 Україна та Латвія спільно відновлюватимуть соціальну інфраструктуру Чернігівщини
20:47 TikTok подав у суд на штат Монтана, де з 2024 року заборонили використання застосунку
20:44 Україна працює над демілітаризацією ЗАЕС – Шмигаль
20:05 На Одещині бійці тероборони знайшли стародавні амфори, датовані 4 – 5 століттями до нашої ери
19:33 На Луганщині російські окупанти перетворили центральну районну лікарню на військовий шпиталь – Генштаб
19:24 НАТО: Тренування українських пілотів на F-16 не робить альянс «стороною конфлікту»
19:00 Принц Гаррі програв позов, яким оскаржив заборону на оплату власної охорони під час візитів до Великої Британії
18:59 У Бєлгородській області РФ скасували режим «контртерористичної операції»
18:34 На Куп’янському напрямку зафіксовано найбільшу кількість обстрілів за добу — Череватий
18:21 Генерала і полковника РФ, які командували підривом Північнокримського каналу, засуджено до 12 років ув’язнення

Втрати росіян: за добу ліквідовано 400 окупантів

В Україні триває 455-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українськими захисниками ліквідовано понад 204 тисячі російських армійців.

Середа, 24 травня 2023, 08:55
Підтримати

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 24 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 204 760 (+400 за добу)
  • танків ‒ 3 792 (+3 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 7 424 (+5 за добу)
  • артилерійських систем – 3 339 (+21 за добу)
  • РСЗВ – 570 (+5 за добу)
  • засоби ППО ‒ 327
  • літаків – 309
  • гелікоптерів – 296 (+1 за добу)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 871 (+7 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 1 015
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 146 (+7 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 440 (+7 за добу)

Також Авіація Сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з яких 3 – по зенітно-ракетних комплексах.

Минулої доби наші воїни знищили ворожий ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52, 4 ударних БпЛА типу “Shahed” та 1 розвідувальний дрон типу “Zala”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 3 важливі цілі противника.

Теги: бойові втрати ворога, Війна в Україні, втрати ворога, втрати росіян, Генштаб ЗСУ, ЗСУ, російсько-українська війна

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook