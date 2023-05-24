Втрати росіян: за добу ліквідовано 400 окупантів

В Україні триває 455-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українськими захисниками ліквідовано понад 204 тисячі російських армійців.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 24 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 204 760 (+400 за добу)

танків ‒ 3 792 (+3 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 424 (+5 за добу)

артилерійських систем – 3 339 (+21 за добу)

РСЗВ – 570 (+5 за добу)

засоби ППО ‒ 327

літаків – 309

гелікоптерів – 296 (+1 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 871 (+7 за добу)

крилаті ракети ‒ 1 015

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 146 (+7 за добу)

спеціальна техніка ‒ 440 (+7 за добу)

Також Авіація Сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з яких 3 – по зенітно-ракетних комплексах.

Минулої доби наші воїни знищили ворожий ударно-розвідувальний вертоліт Ка-52, 4 ударних БпЛА типу “Shahed” та 1 розвідувальний дрон типу “Zala”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 1 склад боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 3 важливі цілі противника.