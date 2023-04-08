Втрати росіян: за добу ліквідовано 570 загарбників

В Україні триває 409-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували більш як 177 тисяч російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, протягом повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 8 квітня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 177 680 (+570 за добу)

танків ‒ 3 636 (+3 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 020 (+4 за добу)

артилерійських систем – 2 727 (+5 за добу)

РСЗВ – 533

засоби ППО ‒ 282 (+1 за добу)

літаків – 307 (+1 за добу)

гелікоптерів – 292

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 298 (+7 за добу)

крилаті ракети ‒ 911

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5599 (+12 за добу)

спеціальна техніка ‒ 304

Також за даними Генштабу, Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Крім того, наші захисники поблизу Мар’їнки знищили російський штурмовик Су-25. Також ворог втратив 7 БпЛА, з них: 3 – типу“Орлан”, 3 – “Ланцет” та 1 – “Мерлін”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 2 райони зосередження живої сили та знищили склад боєприпасів ворога.