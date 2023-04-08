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Втрати росіян: за добу ліквідовано 570 загарбників

В Україні триває 409-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували більш як 177 тисяч російських окупантів.

Субота, 8 квітня 2023, 08:20
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Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, протягом повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 8 квітня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 177 680 (+570 за добу)
  • танків ‒ 3 636 (+3 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 7 020 (+4 за добу)
  • артилерійських систем – 2 727 (+5 за добу)
  • РСЗВ – 533
  • засоби ППО ‒ 282 (+1 за добу)
  • літаків – 307 (+1 за добу)
  • гелікоптерів – 292
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 298 (+7 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 911
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5599 (+12 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 304

Також за даними Генштабу, Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Крім того, наші захисники поблизу Мар’їнки знищили російський штурмовик Су-25. Також ворог втратив 7 БпЛА, з них: 3 – типу“Орлан”, 3 – “Ланцет” та 1 – “Мерлін”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 2 райони зосередження живої сили та знищили склад боєприпасів ворога.

Теги: бойові втрати ворога, Війна в Україні, втрати ворога, втрати росіян, Генштаб ЗСУ, ЗСУ, російсько-українська війна

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