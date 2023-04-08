Втрати росіян: за добу ліквідовано 570 загарбників

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, протягом повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 8 квітня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 177 680 (+570 за добу)
- танків ‒ 3 636 (+3 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 020 (+4 за добу)
- артилерійських систем – 2 727 (+5 за добу)
- РСЗВ – 533
- засоби ППО ‒ 282 (+1 за добу)
- літаків – 307 (+1 за добу)
- гелікоптерів – 292
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 298 (+7 за добу)
- крилаті ракети ‒ 911
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5599 (+12 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 304
Також за даними Генштабу, Авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Крім того, наші захисники поблизу Мар’їнки знищили російський штурмовик Су-25. Також ворог втратив 7 БпЛА, з них: 3 – типу“Орлан”, 3 – “Ланцет” та 1 – “Мерлін”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 2 райони зосередження живої сили та знищили склад боєприпасів ворога.
- В останні дні російські війська відновили певну активність у битві за Бахмут, після того, як з кінця березня їхнє просування зупинилося.