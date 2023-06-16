Втрати росіян: за добу ліквідовано 590 окупантів

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
Згідно з даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 16 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 218 500 (+590 за добу)
- танків ‒ 3 965 (+10 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 683 (+16 за добу)
- артилерійських систем – 3 812 (+19 за добу)
- РСЗВ – 606 (+2 за добу)
- засоби ППО ‒ 364
- літаків – 314
- гелікоптерів – 301
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 357 (+24 за добу)
- крилаті ракети ‒ 1 199
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 519 (+13 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 519
Окрім цього, авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було знищено 20 іранських ударних БпЛА типу “Shahed-131/136”, БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10” та ще 3 розвідувальних БпЛА.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс С-300, 4 райони зосередження особового складу та військової техніки противника.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що уздовж лінії фронту в Україні точаться “жорстокі бої” після довгоочікуваного початку контрнаступу ЗСУ з використанням західної зброї.