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15 червня

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Втрати росіян: за добу ліквідовано 590 окупантів

В Україні триває 478-ма доба від початку повномасштабного російського вторгнення. за цей період часу ЗСУ ліквідували понад 218 тисяч російських загарбників.

П’ятниця, 16 червня 2023, 08:13
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Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Згідно з даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 16 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 218 500 (+590 за добу)
  • танків ‒ 3 965 (+10 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 7 683 (+16 за добу)
  • артилерійських систем – 3 812 (+19 за добу)
  • РСЗВ – 606 (+2 за добу)
  • засоби ППО ‒ 364
  • літаків – 314
  • гелікоптерів – 301
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 357 (+24 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 1 199
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 519 (+13 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 519

Окрім цього, авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також нашими захисниками було знищено 20 іранських ударних БпЛА типу “Shahed-131/136”, БпЛА оперативно-тактичного рівня “Орлан-10” та ще 3 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 2 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс С-300, 4 райони зосередження особового складу та військової техніки противника.

Теги: бойові втрати ворога, Війна в Україні, втрати ворога, втрати росіян, Генштаб ЗСУ, ЗСУ, російсько-українська війна

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