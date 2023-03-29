В Україні триває 399-та доба широкомасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували понад 172 тисячі російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2022 року – і по сьогоднішній день, російські окупаційні війська у війні проти України зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 172 340 (+610 за добу)

танків ‒ 3 609 (+7 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6 966

артилерійських систем – 2 659 (+6 за добу)

РСЗВ – 526 (+1 за добу)

засоби ППО ‒ 277

літаків – 306 (+1 за добу)

гелікоптерів – 291

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 239 (+4 за добу)

крилаті ракети ‒ 911

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 507 (+5 за добу)

спеціальна техніка ‒ 288 (+1 за добу)

Також, за даними Генштабу, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Водночас наші захисники збили ворожі БпЛА “Орлан-10” та “ZALA”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, зенітно-ракетний комплекс, а також склад боєприпасів.