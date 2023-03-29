Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2022 року – і по сьогоднішній день, російські окупаційні війська у війні проти України зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 172 340 (+610 за добу)
- танків ‒ 3 609 (+7 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 966
- артилерійських систем – 2 659 (+6 за добу)
- РСЗВ – 526 (+1 за добу)
- засоби ППО ‒ 277
- літаків – 306 (+1 за добу)
- гелікоптерів – 291
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 239 (+4 за добу)
- крилаті ракети ‒ 911
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 507 (+5 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 288 (+1 за добу)
Також, за даними Генштабу, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Водночас наші захисники збили ворожі БпЛА “Орлан-10” та “ZALA”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, зенітно-ракетний комплекс, а також склад боєприпасів.
- Британські розвідники зауважили, що протягом останніх днів пріоритетом РФ залишається захоплення Авдіївки. Однак їм вдалось досягти лише незначних успіхів ціною великих втрат у бронетехніці.