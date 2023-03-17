Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 17 березня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 163 320 (+760 за добу)
  • танків ‒ 3 506 (+2 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 6 823 (+13 за добу)
  • артилерійських систем – 2 552 (+13 за добу)
  • РСЗВ – 504 (+1 за добу)
  • засоби ППО ‒ 265
  • літаків – 305
  • гелікоптерів – 290 (+1 за добу)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 145
  • крилаті ракети ‒ 907
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 401 (+7 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 258 (+1 за добу)

Також за даними Генштабу, протягом минулої доби Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління, 5 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, 2 радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.

  • Представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗС України, старший лейтенант Андрій Рудик в Military Media Center заявив, що “непереможність” і “досконалість” Т-90М виявились міфами. І, що “на сьогоднішній день ЗС РФ втратили в Україні 15 одиниць Т-90М”.