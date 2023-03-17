Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 17 березня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 163 320 (+760 за добу)
- танків ‒ 3 506 (+2 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 823 (+13 за добу)
- артилерійських систем – 2 552 (+13 за добу)
- РСЗВ – 504 (+1 за добу)
- засоби ППО ‒ 265
- літаків – 305
- гелікоптерів – 290 (+1 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 145
- крилаті ракети ‒ 907
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 401 (+7 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 258 (+1 за добу)
Також за даними Генштабу, протягом минулої доби Авіація Сил оборони завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління, 5 районів зосередження особового складу та військової техніки противника, склад пально-мастильних матеріалів, 2 радіолокаційні станції, станцію радіоелектронної боротьби та зенітно-ракетний комплекс на вогневій позиції.
- Представник Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння та військової техніки Генштабу ЗС України, старший лейтенант Андрій Рудик в Military Media Center заявив, що “непереможність” і “досконалість” Т-90М виявились міфами. І, що “на сьогоднішній день ЗС РФ втратили в Україні 15 одиниць Т-90М”.