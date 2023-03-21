Втрати росіян: за добу ліквідовано 960 загарбників

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2022 року – і до сьогоднішнього дня – 21 березня 2023 року – російські-окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 166 570 (+960 за добу)
- танків ‒ 3 552 (+15 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 879 (+10 за добу)
- артилерійських систем – 2 586 (+9 за добу)
- РСЗВ – 507
- засоби ППО ‒ 270
- літаків – 305
- гелікоптерів – 290
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 167 (+7 за добу)
- крилаті ракети ‒ 907
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 428 (+12 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 266 (+1 за добу)
Також за даними Генштабу, Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили противника.
- 20 березня Сполучені Штати Америки оголосили про надання нового пакету військової підтримки для України на $350 мільйонів.