Втрати росіян: за добу ліквідовано 960 загарбників

В Україні триває 391-ша доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей період часу українським захисникам вдалось ліквідувати вже понад 166 тисяч російських загарбників, з яких 960 - за минулу добу.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2022 року – і до сьогоднішнього дня – 21 березня 2023 року – російські-окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 166 570 (+960 за добу)

танків ‒ 3 552 (+15 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6 879 (+10 за добу)

артилерійських систем – 2 586 (+9 за добу)

РСЗВ – 507

засоби ППО ‒ 270

літаків – 305

гелікоптерів – 290

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 167 (+7 за добу)

крилаті ракети ‒ 907

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 428 (+12 за добу)

спеціальна техніка ‒ 266 (+1 за добу)

Також за даними Генштабу, Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили противника.