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Втрати росіян: за добу ліквідовано 960 загарбників

В Україні триває 391-ша доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей період часу українським захисникам вдалось ліквідувати вже понад 166 тисяч російських загарбників, з яких 960 - за минулу добу.

Вівторок, 21 березня 2023, 07:53
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Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення – 24 лютого 2022 року – і до сьогоднішнього дня – 21 березня 2023 року – російські-окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 166 570 (+960 за добу)
  • танків ‒ 3 552 (+15 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 6 879 (+10 за добу)
  • артилерійських систем – 2 586 (+9 за добу)
  • РСЗВ – 507
  • засоби ППО ‒ 270
  • літаків – 305
  • гелікоптерів – 290
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 167 (+7 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 907
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 428 (+12 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 266 (+1 за добу)

Також за даними Генштабу, Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження живої сили противника.

Теги: бойові втрати ворога, Війна в Україні, втрати ворога, втрати росіян, Генштаб ЗСУ, ЗСУ, російські окупнати, російсько-українська війна

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