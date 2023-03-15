Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну – з 24 лютого 2022 року по 15 березня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 161 520 (+980 за добу)
- танків ‒ 3 492 (+8 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 799 (+10 за добу)
- артилерійських систем – 2 528 (+9 за добу)
- РСЗВ – 502 (+7 за добу)
- засоби ППО ‒ 262 (+2 за добу)
- літаків – 304
- гелікоптерів – 289
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 132 (+12 за добу)
- крилаті ракети ‒ 907
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 377 (+10 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 257 (+1 за добу)
Також за повідомленням Генштабу, авіація Сил оборони за добу завдала 9 ударів по районах зосередження окупантів, 3 удари по місцях розгортання ЗРК противника та 3 удари – по інших важливих об’єктах окупантів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 райони зосередження особового складу противника, 3 пункти управління підрозділами армії РФ та розгорнуту позицію ППО противника.
- У Силах оборони Таврійського спрямування зазначили, що останніми днями інтенсивність наступів та обстрілів боку російських окупантів на Донецькому напрямку значно зменшилась.