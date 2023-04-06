Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 6 квітня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 176 630 (+390 за добу)
- танків ‒ 3 631 (+2 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 013 (+8 за добу)
- артилерійських систем – 2 714 (+7 за добу)
- РСЗВ – 532
- засоби ППО ‒ 281 (+1 за добу)
- літаків – 306
- гелікоптерів – 292 (+1 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 287 (+4 за добу)
- крилаті ракети ‒ 911
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5574 (+1 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 302 (+3 за добу)
Також за даними Генштабу, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
Окрім цього українські захисники знищили російський вертоліт Ка-52 та 2 БпЛА типу “Орлан” і “Supercam”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 склади боєприпасів, 3 позиції засобів протиповітряної оборони та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.
- Західні офіційні особи вважають, що Україна завдає глибоких ударів і накопичує боєприпаси перед очікуваним контрнаступом у найближчі місяці.