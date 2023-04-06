В Україні триває 407-ма доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей період часу українські захисники ліквідували понад 176 тисяч російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 6 квітня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 176 630 (+390 за добу)

танків ‒ 3 631 (+2 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 013 (+8 за добу)

артилерійських систем – 2 714 (+7 за добу)

РСЗВ – 532

засоби ППО ‒ 281 (+1 за добу)

літаків – 306

гелікоптерів – 292 (+1 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 287 (+4 за добу)

крилаті ракети ‒ 911

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5574 (+1 за добу)

спеціальна техніка ‒ 302 (+3 за добу)

Також за даними Генштабу, Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Окрім цього українські захисники знищили російський вертоліт Ка-52 та 2 БпЛА типу “Орлан” і “Supercam”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 склади боєприпасів, 3 позиції засобів протиповітряної оборони та 4 станції радіоелектронної боротьби противника.