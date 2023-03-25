Втрати росіян: за добу ліквідовано понад 700 російських окупантів

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
За оновленими даними, за час повномасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 25 березня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 169 890 (+720 за добу)
- танків ‒ 3 580 (+6 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 932 (+11 за добу)
- артилерійських систем – 2 623 (+7 за добу)
- РСЗВ – 520 (+9 за добу)
- засоби ППО ‒ 276
- літаків – 305
- гелікоптерів – 291 (+1 за добу)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 214 (+6 за добу)
- крилаті ракети ‒ 911
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 483 (+19 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 279 (+2 за добу)
Також у Генштабі повідомили, що українська авіація за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів.
Водночас наші захисники збили ворожий гелікоптер Мі-24 та 6 безпілотних літальних апаратів противника різних типів.
Підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження противника, два зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та 2 станції радіоелектронної боротьби.
- Місія ООН нещодавно представила нові звіти про ситуацію з правами людини в Україні та поводження з військовополоненими під час повномасштабної війни.