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Втрати росіян: за добу ліквідовано понад 700 російських окупантів

В Україні триває 395-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували майже 170 тисяч російських армійців, з яких 720 - протягом минулої доби.

Субота, 25 березня 2023, 09:52
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Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 25 березня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 169 890 (+720 за добу)
  • танків ‒ 3 580 (+6 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 6 932 (+11 за добу)
  • артилерійських систем – 2 623 (+7 за добу)
  • РСЗВ – 520 (+9 за добу)
  • засоби ППО ‒ 276
  • літаків – 305
  • гелікоптерів – 291 (+1 за добу)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 214 (+6 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 911
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 483 (+19 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 279 (+2 за добу)

Також у Генштабі повідомили, що українська авіація за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів.

Водночас наші захисники збили ворожий гелікоптер Мі-24 та 6 безпілотних літальних апаратів противника різних типів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії, своєю чергою, уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження противника, два зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та 2 станції радіоелектронної боротьби.

Теги: бойові втрати ворога, Війна в Україні, втрати ворога, втрати росіян, Генштаб ЗСУ, ЗСУ, російсько-українська війна

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