Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
Згідно з даними, від початку широкомасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 28 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 227 100 (+930 за добу)
- танків ‒ 4 036
- бойових броньованих машин ‒ 7 847 (+13 за добу)
- артилерійських систем – 4 089 (+6 за добу)
- РСЗВ – 627 (+1 за добу)
- засоби ППО ‒ 387 (+1 за добу)
- літаків – 314
- гелікоптерів – 308
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 499 (+7 за добу)
- крилаті ракети ‒ 1 261 (+2 за добу)
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 774 (+2 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 563
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника та 6 – по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також нашими захисниками було знищено 6 розвідувальних БпЛА.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 пункт управління, 2 зенітних ракетних комплекси “Бук” та 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.
- 27 червня Міністерство оборони Сполучених Штатів оголосило про новий пакет допомоги Україні на 500 мільйонів доларів для задоволення критичних потреб у сфері безпеки та оборони.