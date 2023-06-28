В Україні триває 490-та доба від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські захисники ліквідували більш як 227 тисяч російських окупантів.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Згідно з даними, від початку широкомасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 28 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 227 100 (+930 за добу)

танків ‒ 4 036

бойових броньованих машин ‒ 7 847 (+13 за добу)

артилерійських систем – 4 089 (+6 за добу)

РСЗВ – 627 (+1 за добу)

засоби ППО ‒ 387 (+1 за добу)

літаків – 314

гелікоптерів – 308

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 499 (+7 за добу)

крилаті ракети ‒ 1 261 (+2 за добу)

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 774 (+2 за добу)

спеціальна техніка ‒ 563

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу противника та 6 – по зенітно-ракетних комплексах ворога. Також нашими захисниками було знищено 6 розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 пункт управління, 2 зенітних ракетних комплекси “Бук” та 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника.