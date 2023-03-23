Втрати росіян: за добу ліквідовано ще 660 окупантів

В Україні триває 393-тя доба широкомасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували вже більш як 168 тисяч російських загарбників.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 23 березня 2023 року – війська держави-агресорки зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 168 150 (+660 за добу)

танків ‒ 3 570 (+13 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6 898 (+11 за добу)

артилерійських систем – 2 608 (+19 за добу)

РСЗВ – 511 (+2 за добу)

засоби ППО ‒ 273 (+1 за добу)

літаків – 305

гелікоптерів – 290

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 203 (+20 за добу)

крилаті ракети ‒ 909

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 452 (+18 за добу)

спеціальна техніка ‒ 273 (+3 за добу)

Також за інформацією Генштабу, протягом доби українська авіація завдала удару по зенітно-ракетному комплексу противника, а також 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 3 райони зосередження особового складу противника, склад боєприпасів та 1 станцію радіоелектронної боротьби ворога.