В Україні триває 479-та доба від початку повномасштабного вторгнення РФ. За цей час воїни ЗСУ ліквідували вже понад 219 тисяч російських окупантів.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

За останніми даними. за час широкомасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 17 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 219 170 (+670 за добу)

танків ‒ 3 977 (+12 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 706 (+23 за добу)

артилерійських систем – 3 834 (+122 за добу)

РСЗВ – 609 (+3 за добу)

засоби ППО ‒ 364

літаків – 314

гелікоптерів – 302 (+1 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 364 (+7 за добу)

крилаті ракети ‒ 1 211 (+12 за добу)

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 557 (+38 за добу)

спеціальна техніка ‒ 520 (+1 за добу)

Авіація сил оборони за добу завдала 17 ударів по районах зосередження особового складу противника. Також наші воїни знищили ворожий ударний вертоліт Ка-52 та 7 розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 3 райони зосередження особового складу противника, 5 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 4 станції радіоелектронної боротьби та ще 2 важливих об’єкти противника.