Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
Згідно з даними, від початку повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 7 липня 2023 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 232 810 (+510 за добу)
- танків ‒ 4 070 (+2 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 944 (+12 за добу)
- артилерійських систем – 4 330 (+20 за добу)
- РСЗВ – 658 (+1 за добу)
- засоби ППО ‒ 408 (+4 за добу)
- літаків – 315
- гелікоптерів – 309
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 652 (+17 за добу)
- крилаті ракети ‒ 1 271 (+7 за добу)
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 898 (+10 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 612 (+7 за добу)
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника та 1 – по зенітно-ракетному комплексу ворога.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 1 склад боєприпасів, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 3 станції радіоелектронної боротьби окупантів.
- Очікується, що Сполучені Штати оголосять про новий пакет військової допомоги Україні 7 липня, який вперше міститиме касетні боєприпаси, повідомили представники оборони.
- Заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що кожного дня ЗСУ знаходять і ліквідовують склади та логістичні вузли росіян.