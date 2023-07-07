В Україні триває 499-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські військові ліквідували більш як 232 тисячі російських окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Згідно з даними, від початку повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 7 липня 2023 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 232 810 (+510 за добу)

танків ‒ 4 070 (+2 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 944 (+12 за добу)

артилерійських систем – 4 330 (+20 за добу)

РСЗВ – 658 (+1 за добу)

засоби ППО ‒ 408 (+4 за добу)

літаків – 315

гелікоптерів – 309

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 652 (+17 за добу)

крилаті ракети ‒ 1 271 (+7 за добу)

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 898 (+10 за добу)

спеціальна техніка ‒ 612 (+7 за добу)

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника та 1 – по зенітно-ракетному комплексу ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 1 склад боєприпасів, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 3 станції радіоелектронної боротьби окупантів.