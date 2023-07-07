Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Згідно з даними, від початку повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 7 липня 2023 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 232 810 (+510 за добу)
  • танків ‒ 4 070 (+2 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 7 944 (+12 за добу)
  • артилерійських систем – 4 330 (+20 за добу)
  • РСЗВ – 658 (+1 за добу)
  • засоби ППО ‒ 408 (+4 за добу)
  • літаків – 315
  • гелікоптерів – 309
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 652 (+17 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 1 271 (+7 за добу)
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 898 (+10 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 612 (+7 за добу)

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу противника та 1 – по зенітно-ракетному комплексу ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 1 склад боєприпасів, 6 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 3 станції радіоелектронної боротьби окупантів.