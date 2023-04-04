Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення в Україну – 24 лютого 2022 – і по сьогоднішній день, російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 175 690 (+530 за добу)
- танків ‒ 3 627 (+8 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 6 999 (+6 за добу)
- артилерійських систем – 2 697 (+3 за добу)
- РСЗВ – 528 (+1 за добу)
- засоби ППО ‒ 280
- літаків – 306
- гелікоптерів – 291
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 277 (+15 за добу)
- крилаті ракети ‒ 911
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 562 (+9 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 298
Також за даними Генштабу, Авіація сил оборони минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.
Окрім цього, було збито ворожий розвідувальний БпЛА, а ракетники і артилеристи уразили район зосередження живої сили противника.
- Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі повідомив, що вже цього тижня Сполучені Штати мають спорядити Україні новий пакет допомоги.
- 3 квітня глава НАТО Єнс Столтенберг заявив, що західні союзники надали Україні понад 70 мільярдів доларів військової допомоги за минулий рік з початку повномасштабного російського вторгнення.