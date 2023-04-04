Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення в Україну – 24 лютого 2022 – і по сьогоднішній день, російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 175 690 (+530 за добу)
  • танків ‒ 3 627 (+8 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 6 999 (+6 за добу)
  • артилерійських систем – 2 697 (+3 за добу)
  • РСЗВ – 528 (+1 за добу)
  • засоби ППО ‒ 280
  • літаків – 306
  • гелікоптерів – 291
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 277 (+15 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 911
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 562 (+9 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 298

Також за даними Генштабу, Авіація сил оборони минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Окрім цього, було збито ворожий розвідувальний БпЛА, а ракетники і артилеристи уразили район зосередження живої сили противника.