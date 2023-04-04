В Україні триває 405-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували понад 175 тисяч російських окупантів, з яких 530 - лише за минулу добу.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення в Україну – 24 лютого 2022 – і по сьогоднішній день, російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 175 690 (+530 за добу)

танків ‒ 3 627 (+8 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6 999 (+6 за добу)

артилерійських систем – 2 697 (+3 за добу)

РСЗВ – 528 (+1 за добу)

засоби ППО ‒ 280

літаків – 306

гелікоптерів – 291

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 277 (+15 за добу)

крилаті ракети ‒ 911

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 562 (+9 за добу)

спеціальна техніка ‒ 298

Також за даними Генштабу, Авіація сил оборони минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Окрім цього, було збито ворожий розвідувальний БпЛА, а ракетники і артилеристи уразили район зосередження живої сили противника.