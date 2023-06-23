В Україні триває 485-та доба від початку повномаштабного російського вторгнення. За цей час українські захисники ліквідували вже більш як 223 тисячі загарбників та тисячі одиниць ворожої техніки.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Згідно з даними, за весь час широкомасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 23 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 223 330 (+680 за добу)

танків ‒ 4 017 (+4 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 798 (+15 за добу)

артилерійських систем – 3 985 (+44 за добу)

РСЗВ – 617

засоби ППО ‒ 379 (+3 за добу)

літаків – 314

гелікоптерів – 307

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 447 (+9 за добу)

крилаті ракети ‒ 1 214

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 708 (+30 за добу)

спеціальна техніка ‒ 545 (+6 за добу)

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 – по зенітно-ракетним комплексам ворога.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 4 райони зосередження особового складу та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 23 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 2 засоби радіоелектронної боротьби та 2 вузли зв’язку противника.