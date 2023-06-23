Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
Згідно з даними, за весь час широкомасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 23 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 223 330 (+680 за добу)
- танків ‒ 4 017 (+4 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 798 (+15 за добу)
- артилерійських систем – 3 985 (+44 за добу)
- РСЗВ – 617
- засоби ППО ‒ 379 (+3 за добу)
- літаків – 314
- гелікоптерів – 307
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 447 (+9 за добу)
- крилаті ракети ‒ 1 214
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 708 (+30 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 545 (+6 за добу)
Авіація сил оборони за минулу добу завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу противника та 4 – по зенітно-ракетним комплексам ворога.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, 4 райони зосередження особового складу та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 23 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 2 засоби радіоелектронної боротьби та 2 вузли зв’язку противника.
- Уночі 23 червня війська РФ вчергове завдали по Україні ракетного удару. Ціллю окупантів став військовий аеродром на Хмельниччині, проте всі ракети були знищені.