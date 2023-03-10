В Україні триває 380-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували понад 156 тисяч російських загарбників, з яких 870 - за минулу добу.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, за час повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 10 березня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 156 990 (+870 за добу)

танків ‒ 3 448 (+7 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 6 742 (+6 за добу)

артилерійських систем – 2 475 (+10 за добу)

РСЗВ – 491 (+3 за добу)

засоби ППО ‒ 256 (+2 за добу)

літаків – 304 (+1 за добу)

гелікоптерів – 289

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 107 (+9 за добу)

крилаті ракети ‒ 907 (+34 за добу)

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 337 (+6 за добу)

спеціальна техніка ‒ 240 (+3 за добу)

Також за даними Генштабу, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також удару по зенітно-ракетному комплексу на вогневій позиції.

Підрозділи ракетних військ і артилерії водночас уразили пункт управління, 6 районів зосередження особового складу противника, 2 логістичних центри, 3 склади боєприпасів, 6 станцій радіоелектронної боротьби та 2 засоби ППО на вогневій позиції.