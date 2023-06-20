В Україні триває 482-га доба від початку повномасштабного російського вторгнення. Протягом цього часу українські захисники ліквідували понад 221 тисячу російських загарбників.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Згідно з даними, від з початку широкомасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 20 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 221 460 (+1 010 за добу)

танків ‒ 3 997 (+8 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 750 (+15 за добу)

артилерійських систем – 3 888 (+23 за добу)

РСЗВ – 614 (+4 за добу)

засоби ППО ‒ 372 (+2)

літаків – 314

гелікоптерів – 306 (+1 за добу)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 393 (+10 за добу)

крилаті ракети ‒ 1 214 (+3 за добу)

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 645 (+32 за добу)

спеціальна техніка ‒ 531 (+5 за добу)

Авіація сил оборони за добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління, 10 районів зосередження особового складу та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 1 склад пально-мастильних матеріалів, 15 артилерійських підрозділів на вогневій позиції, 3 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливих об’єкти окупантів.