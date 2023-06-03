Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
За оновленими даними, від початку широкомасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 3 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 209 470 (+560 за добу)
- танків ‒ 3 829 (+10 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 502 (+12 за добу)
- артилерійських систем – 3 533 (+32 за добу)
- РСЗВ – 582 (+7 за добу)
- засоби ППО ‒ 342 (+7 за добу)
- літаків – 313
- гелікоптерів – 298
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 165 (+28 за добу)
- крилаті ракети ‒ 1 132 (+15 за добу)
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та
- автоцистерн – 6 289 (+22 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 475 (+10 за добу)
Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, а також 2 – по зенітно-ракетних комплексах противника.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів, 2 станції радіоелектронної боротьби, радіолокаційну станцію та реактивну систему залпового вогню противника.
- За інформацією одного з західних посадовців, під час штурму міста Бахмут на Донеччині Росія втратила щонайменше 60 000 осіб.