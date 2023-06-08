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07 червня

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Втрати росіян: за добу ЗСУ ліквідували ще 730 окупантів

В Україні триває 470-та доба широкомасштабної російсько-української війни. За цей час воїни ЗСУ ліквідували понад 212 тисяч російських окупантів ти тисячі одиниць ворожої техніки.

Четвер, 8 червня 2023, 08:35
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Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Згідно з даними, від початку повномасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 8 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 212 760 (+730 за добу)
  • танків ‒ 3 891 (+18 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 7 576 (+16 за добу)
  • артилерійських систем – 3 668 (+28 за добу)
  • РСЗВ – 595 (+1 за добу)
  • засоби ППО ‒ 355 (+3 за добу)
  • літаків – 314
  • гелікоптерів – 299
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 234 (+15 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 1 171
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6 384 (+35 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 500 (+8 за добу)

Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 23 удари по районах зосередження особового складу та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Минулої доби нашими захисниками було знищено 4 ворожих розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 5 складів боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 1 радіолокаційну станцію противника.

Теги: бойові втрати ворога, Війна в Україні, втрати ворога, втрати росіян, Генштаб ЗСУ, ЗСУ, російсько-українська війна

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