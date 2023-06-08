Втрати росіян: за добу ЗСУ ліквідували ще 730 окупантів

В Україні триває 470-та доба широкомасштабної російсько-української війни. За цей час воїни ЗСУ ліквідували понад 212 тисяч російських окупантів ти тисячі одиниць ворожої техніки.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

Згідно з даними, від початку повномасштабного вторгнення в Україну – з 24 лютого 2022 року по 8 червня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 212 760 (+730 за добу)

танків ‒ 3 891 (+18 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 576 (+16 за добу)

артилерійських систем – 3 668 (+28 за добу)

РСЗВ – 595 (+1 за добу)

засоби ППО ‒ 355 (+3 за добу)

літаків – 314

гелікоптерів – 299

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3 234 (+15 за добу)

крилаті ракети ‒ 1 171

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 384 (+35 за добу)

спеціальна техніка ‒ 500 (+8 за добу)

Також авіація сил оборони за минулу добу завдала 23 удари по районах зосередження особового складу та 4 – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Минулої доби нашими захисниками було знищено 4 ворожих розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 4 пункти управління, 9 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 5 складів боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси та 1 радіолокаційну станцію противника.