В Україні триває 458-ма доба повномаштабної російсько-української війни. За цей період часу воїни ЗСУ ліквідували понад 206 тисяч російських окупантів.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України

За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 27 травня 2023 року – російські окупаційні війська у війні проти України зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 206 200 (+480 за добу)

танків ‒ 3 799 (+3 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 442 (+7 за добу)

артилерійських систем – 3 406 (+22 за добу)

РСЗВ – 572 (+2 за добу)

засоби ППО ‒ 329 (+1 за добу)

літаків – 310

гелікоптерів – 296

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 941 (+31 за добу)

крилаті ракети ‒ 1 025 (+10 за добу)

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 172 (+11 за добу)

спеціальна техніка ‒ 449 (+3 за добу)

Також Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також було знищено 5 ворожих розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10” та 2 – типу “Zala”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 2 важливі цілі противника.