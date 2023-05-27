Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України
За оновленими даними, від початку повномасштабного вторгнення – з 24 лютого 2022 року по 27 травня 2023 року – російські окупаційні війська у війні проти України зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 206 200 (+480 за добу)
- танків ‒ 3 799 (+3 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 442 (+7 за добу)
- артилерійських систем – 3 406 (+22 за добу)
- РСЗВ – 572 (+2 за добу)
- засоби ППО ‒ 329 (+1 за добу)
- літаків – 310
- гелікоптерів – 296
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 941 (+31 за добу)
- крилаті ракети ‒ 1 025 (+10 за добу)
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 172 (+11 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 449 (+3 за добу)
Також Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Також було знищено 5 ворожих розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10” та 2 – типу “Zala”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 пункти управління, 3 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, 1 засіб протиповітряної оборони та ще 2 важливі цілі противника.
- В Україні судитимуть п’ятьох російських військовослужбовців, які розстріляли цивільні автомобілі з мирними мешканцями у Гостомелі.