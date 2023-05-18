Втрати росіян: за минулу добу українські захисники ліквідували понад 500 окупантів

В Україні триває 449-та доба від початку повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські захисники ліквідували вже більш як 200 000 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну – з 24 лютого 2022 року по 18 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 201 100 (+510 за добу)

танків ‒ 3 773 (+2 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 373 (+8 за добу)

артилерійських систем – 3 198 (+32 за добу)

РСЗВ – 563 (+1 за добу)

засоби ППО ‒ 318

літаків – 308

гелікоптерів – 294

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 759 (+11 за добу)

крилаті ракети ‒ 990 (+8 за добу)

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6 073 (+6 за добу)

спеціальна техніка ‒ 418 (+1 за добу)

Також Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, 8 з них – по зенітно-ракетних комплексах противника. Також було знищено 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів, 2 склади пально-мастильних матеріалів, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливі цілі противника.