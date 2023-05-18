Втрати росіян: за минулу добу українські захисники ліквідували понад 500 окупантів

Джерело: Генеральний штаб Збройних сил України.
За оновленими даними, від початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну – з 24 лютого 2022 року по 18 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 201 100 (+510 за добу)
- танків ‒ 3 773 (+2 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 373 (+8 за добу)
- артилерійських систем – 3 198 (+32 за добу)
- РСЗВ – 563 (+1 за добу)
- засоби ППО ‒ 318
- літаків – 308
- гелікоптерів – 294
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 759 (+11 за добу)
- крилаті ракети ‒ 990 (+8 за добу)
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6 073 (+6 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 418 (+1 за добу)
Також Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 20 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, 8 з них – по зенітно-ракетних комплексах противника. Також було знищено 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу “Орлан-10”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів, 2 склади пально-мастильних матеріалів, 1 артилерійський підрозділ на вогневій позиції, 2 засоби протиповітряної оборони та ще 2 важливі цілі противника.
- Втрати в лавах армії Російської Федерації під час повномасштабного вторгнення в Україну більші, ніж в будь-якій війні з часів Другої світової.