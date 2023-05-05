В Україні триває 436-та доба повномасштабного російського вторгнення. Протягом цього часу українські захисники ліквідували понад 193 тисячі російських загарбників.

Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 5 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 193 210 (+620 за добу)

танків ‒ 3 710 (+3 за добу)

бойових броньованих машин ‒ 7 224 (+8 за добу)

артилерійських систем – 2 978 (+16 за добу)

РСЗВ – 550 (+3 за добу)

засоби ППО ‒ 304

літаків – 308

гелікоптерів – 294

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 540 (+17 за добу)

крилаті ракети ‒ 947

кораблі/катери ‒ 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 5 916 (+30 за добу)

спеціальна техніка ‒ 373 (+3 за добу)

Окрім цього, Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Крім того, знищено 4 баражуючих боєприпаси “Ланцет”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 8 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та 1 станцію радіоелектронної боротьби.