Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

За оновленими даними, від початку повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 5 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 193 210 (+620 за добу)
  • танків ‒ 3 710 (+3 за добу)
  • бойових броньованих машин ‒ 7 224 (+8 за добу)
  • артилерійських систем – 2 978 (+16 за добу)
  • РСЗВ – 550 (+3 за добу)
  • засоби ППО ‒ 304
  • літаків – 308
  • гелікоптерів – 294
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 540 (+17 за добу)
  • крилаті ракети ‒ 947
  • кораблі/катери ‒ 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5 916 (+30 за добу)
  • спеціальна техніка ‒ 373 (+3 за добу)

Окрім цього, Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Крім того, знищено 4 баражуючих боєприпаси “Ланцет”.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 8 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та 1 станцію радіоелектронної боротьби.

  • 4 травня прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зазначив, що поки що не вдалося досягти єдиної позиції у питанні постачання Україні сучасних літаків, проте, він упевнений, що це – “лише питання часу”.