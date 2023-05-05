Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.
За оновленими даними, від початку повномасштабної війни проти України – з 24 лютого 2022 року по 5 травня 2023 року – російські окупаційні війська зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 193 210 (+620 за добу)
- танків ‒ 3 710 (+3 за добу)
- бойових броньованих машин ‒ 7 224 (+8 за добу)
- артилерійських систем – 2 978 (+16 за добу)
- РСЗВ – 550 (+3 за добу)
- засоби ППО ‒ 304
- літаків – 308
- гелікоптерів – 294
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2 540 (+17 за добу)
- крилаті ракети ‒ 947
- кораблі/катери ‒ 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5 916 (+30 за добу)
- спеціальна техніка ‒ 373 (+3 за добу)
Окрім цього, Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Крім того, знищено 4 баражуючих боєприпаси “Ланцет”.
Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 пункт управління, 8 районів зосередження живої сили, 2 склади боєприпасів та 1 станцію радіоелектронної боротьби.
- 4 травня прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте зазначив, що поки що не вдалося досягти єдиної позиції у питанні постачання Україні сучасних літаків, проте, він упевнений, що це – “лише питання часу”.