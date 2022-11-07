Росія за 8 місяців повномасштабного вторгнення втратила більше літаків, аніж за усі роки війни в Афганістані. За оцінкою розвідки Великої Британії, ця тенденція зберігатиметься.

Про це інформує пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

3 листопада 2022 року Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Росія втратила в Україні авіації вдвічі більше, ніж у радянсько-афганській війні. Це становить 278 втрачених літаків в Україні проти 119 в Афганістані.

Як зазначили у розвідці Великої Британії, тривала відсутність переваги в повітрі Росії, ймовірно, посилюється поганою підготовкою, втратою досвідчених екіпажів і підвищеним ризиком здійснення безпосередньої повітряної підтримки в щільних зонах ППО.

У найближчих перспективах – протягом кількох найближчих місяців – ця тенденція, ймовірно, зберігатиметься. У розвідці наголошують, що, скоріш за все, втрати літаків Росії значно перевищують їхні можливості з виробництва нових. А час, необхідний для підготовки компетентних пілотів, ще більше зменшує здатність Росії відновити бойовий потенціал авіації.