Втрати «вагнерівців» на сході України сягають 100 тисяч убитими і пораненими – Зеленський

Джерело: Володимир Зеленський в інтерв’ю іспанським журналістам
“Тільки на сході України наші війська знищили 21 тисячу бойовиків ПВК “Вагнер”, і ще 80 тисяч їх було поранено. Тобто, близько 100 тисяч найманців наші війська на сході вбили або поранили. Це були колосальні втрати для “вагнерівців”, – розповів Зеленський.
За словами очільника держави, цю інформацію потрібно розглядати у контексті українського контрнаступу.
“Вбити таку потужну силу і таку кількість найманців на сході – це також контрнаступ. Це серйозний плацдарм для того, щоб потім наші війська могли рухатися вперед. Коли хтось каже: українські війська почали 1-го, 4-го, 10-го числа – ми почали раніше, ми багато чого робили”, – наголосив він.
Водночас український лідер підкреслив, що ПВК “Вагнер” вербувала багатьох своїх бійців у колоніях, і більшість з них не мали вибору.
“Вони не могли відмовитися, коли їх забирали з тюрем. І все це маячня, коли хтось говорить , що у них був якийсь вибір. У них не було вибору і потім, і на полі бою”, – зазначив Зеленський.
- За підсумковою оцінкою розвідувального центру Сил оборони Естонії, у найближчій перспективі дії ПВК “Вагнер” не матимуть значного впливу на перебіг війни в Україні.
- В Україні триває 496-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час українські захисники ліквідували понад 231 тисячу російських загарбників.
- За інформацією британських розвідників, від початку 2023 року міноборони РФ вербує російських в’язнів для війни проти України. Лише за квітень, ймовірно, їм вдалось завербувати до 10 000 в’язнів.
- Приватна військова компанія Євгена Пригожина “Вагнер” продовжує вербувати бойовиків по всій Росії, попри заяви президента РФ Володимира Путіна про “зраду” з боку заколотників і ризик громадянської війни.