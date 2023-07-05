Втрати «вагнерівців» на сході України сягають 100 тисяч убитими і пораненими – Зеленський

Сили оборони України на сході знищили 21 тисячу найманців Євгена Пригожина з його приватної військової компанії "Вагнер", ще 80 тисяч бойовиків зазнали поранень.

Джерело: Володимир Зеленський в інтерв’ю іспанським журналістам

“Тільки на сході України наші війська знищили 21 тисячу бойовиків ПВК “Вагнер”, і ще 80 тисяч їх було поранено. Тобто, близько 100 тисяч найманців наші війська на сході вбили або поранили. Це були колосальні втрати для “вагнерівців”, – розповів Зеленський.

За словами очільника держави, цю інформацію потрібно розглядати у контексті українського контрнаступу.

“Вбити таку потужну силу і таку кількість найманців на сході – це також контрнаступ. Це серйозний плацдарм для того, щоб потім наші війська могли рухатися вперед. Коли хтось каже: українські війська почали 1-го, 4-го, 10-го числа – ми почали раніше, ми багато чого робили”, – наголосив він.

Водночас український лідер підкреслив, що ПВК “Вагнер” вербувала багатьох своїх бійців у колоніях, і більшість з них не мали вибору.

“Вони не могли відмовитися, коли їх забирали з тюрем. І все це маячня, коли хтось говорить , що у них був якийсь вибір. У них не було вибору і потім, і на полі бою”, – зазначив Зеленський.