Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 17 листопада 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

  • особового складу ‒ близько 83 110 (+400) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 2 878 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 5 804 (+7) од,
  • артилерійських систем – 1 860 (+0) од,
  • РСЗВ – 393 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 209 (+0) од,
  • літаків – 278 (+0) од,
  • гелікоптерів – 261 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 531 (+6) од,
  • крилатих ракет ‒ 474 (+0) од,
  • кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 362 (+2) од,
  • спеціальної техніки – 160 (+0) од.

Дані уточнюються. 