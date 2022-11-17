В Україні триває 267-та доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу українські захисники ліквідували вже понад 83 тисячі російських окупантів.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 17 листопада 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу ‒ близько 83 110 (+400) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2 878 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 5 804 (+7) од,

артилерійських систем – 1 860 (+0) од,

РСЗВ – 393 (+0) од,

засобів ППО ‒ 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 531 (+6) од,

крилатих ракет ‒ 474 (+0) од,

кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 362 (+2) од,

спеціальної техніки – 160 (+0) од.

Дані уточнюються.