Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ у Facebook.
За оновленими даними, за час повномасштабної російсько-української війни – з 24 лютого 2022 року по 17 листопада 2022 року – війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу ‒ близько 83 110 (+400) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2 878 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5 804 (+7) од,
- артилерійських систем – 1 860 (+0) од,
- РСЗВ – 393 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 209 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 531 (+6) од,
- крилатих ракет ‒ 474 (+0) од,
- кораблів/катерів ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 362 (+2) од,
- спеціальної техніки – 160 (+0) од.
Дані уточнюються.
- Раніше у низці районів Дніпра, за інформацією ЗМІ, зникло електропостачання. Також місцеві повідомляють про перебої з мобільним зв’язком та інтернетом.
- У Київській області працюють сили протиповітряної оборони, доки оголошена масштабна повітряна тривога.
- Російські військові завдали ракетного удару по інфраструктурному об’єкту в Одеській області.
- Від ранку 17 листопада в усіх областях – окрім тимчасово окупованого Криму – лунає повітряна тривога. Окупанти знову завдають ракетного удару по Україні. Зокрема зафіксовано влучання у Дніпрі.