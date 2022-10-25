Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України у Telegram.
Загальні бойові втрати РФ із 24 лютого по 25 жовтня орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 68 420 (+480) осіб;
- танків ‒ 2 611 (+21) од;
- бойових броньованих машин ‒ 5 321 (+26) од;
- артилерійських систем – 1 674 (+1) од;
- РСЗВ – 377 (+2) од;
- засоби ППО ‒ 190 (+1) од;
- літаків – 271 (+1) од;
- гелікоптерів – 248 (+3) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 372 (+2);
- крилаті ракети ‒ 350 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4054 (+10) од,
- спеціальна техніка ‒ 149 (+0).
Станом на початок 244-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські захисники відбили атаки окупантів у низці населених пунктів Донецької області.
Ракетні війська й артилерія за минулу добу уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, радіолокаційну станцію “Зоопарк” та 2 інших важливих об’єкти противника.
- В ніч на 25 жовтня росіяни знову завдали удару по Нікопольському району Дніпропетровської області. Ворог атакував регіон “Градами”, важкою артилерією та дронами-камікадзе.
- В ніч на 25 жовтня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунало сім потужних вибухів.
- Протягом 24 жовтня стало відомо, що в Бахмуті Донецької області російські військові вбили семеро мирних мешканців.