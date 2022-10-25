Протягом 24 жовтня Збройні сили України знищили близько 480 російських загарбників. З початку повномасштабної війни, 24 лютого, українські захисники знищили вже близько 68 420 одиниць живої сили ворога.

Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України у Telegram.

Загальні бойові втрати РФ із 24 лютого по 25 жовтня орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 68 420 (+480) осіб;

танків ‒ 2 611 (+21) од;

бойових броньованих машин ‒ 5 321 (+26) од;

артилерійських систем – 1 674 (+1) од;

РСЗВ – 377 (+2) од;

засоби ППО ‒ 190 (+1) од;

літаків – 271 (+1) од;

гелікоптерів – 248 (+3) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 372 (+2);

крилаті ракети ‒ 350 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4054 (+10) од,

спеціальна техніка ‒ 149 (+0).

Станом на початок 244-ої доби повномасштабного російського вторгнення, українські захисники відбили атаки окупантів у низці населених пунктів Донецької області.

Ракетні війська й артилерія за минулу добу уразили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, зенітний ракетний комплекс, радіолокаційну станцію “Зоопарк” та 2 інших важливих об’єкти противника.