Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.06 орієнтовно склали:
особового складу – близько 35000 (+150) осіб ліквідовано;
танків ‒ 1552 (+20) одиниць;
бойових броньованих машин – 3687 (+28) одиниць;
артилерійських систем – 771 (+7) од;
РСЗВ – 243 (+0) од;
засоби ППО – 101 (+2) од;
літаків – 217 (+0) одиниць;
гелікоптерів – 184 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 636 (+6) одиниць;
крилаті ракети – 139 (+0) од;
кораблі /катери – 14 (+0) одиниць;
автомобільної техніки та автоцистерн – 2575 (+11) од;
спеціальна техніка – 60 (+0) одиниць.
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Курахівському напрямках.
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