Про це інформує пресслужба Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.06 орієнтовно склали: 

особового складу – близько 35000 (+150) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1552 (+20) одиниць;

бойових броньованих машин – 3687 (+28) одиниць;

артилерійських систем – 771 (+7) од;

РСЗВ – 243 (+0) од;

засоби ППО – 101 (+2) од;

літаків – 217 (+0) одиниць;

гелікоптерів – 184 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 636 (+6) одиниць;

крилаті ракети – 139 (+0) од;

кораблі /катери – 14 (+0) одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2575 (+11) од;

спеціальна техніка – 60 (+0) одиниць.

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та  Курахівському напрямках. 

Фото: Генеральний штаб ЗСУ | Facebook