Про це повідомляє пресслужба Генштабу у Facebook.
За оновленими даними, за час повномасштабного вторгнення в Україну — з 24 лютого 2022 року по 7 грудня 2022 року — війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):
- особового складу — близько 92740 (+540) осіб ліквідовано,
- танків — 2935 (+6) од,
- бойових броньованих машин — 5909 (+4) од,
- артилерійських систем — 1923 (+8) од,
- РСЗВ — 395 (+0) од,
- засобів ППО — 211 (+0) од,
- літаків — 281 (+0) од,
- гелікоптерів — 264 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1601 (+14),
- крилатих ракет — 592 (+0),
- кораблів/катерів — 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн — 4526 (+21) од,
- спеціальної техніки — 163 (+0).
Нагадаємо, що в Україні розпочалась 287-ма доба повномасштабного російського вторгнення. За минулу добу українські воїни відбили десять ворожих атак у Донецькій та Луганській областях.
Крім того, зростає кількість загиблих окупантів серед мобілізованих Курської області, про що свідчать місцеві засоби масової інформації. Крім того, через інформації про людські втрати, війну в Україні все менше підтримує молоде покоління росіян.
В місті Курськ та області поширюються чутки про можливе вторгнення Збройних Сил України. У звʼязку з цим триває фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних з Україною районах.
- Ввечері 6 грудня російські армійці атакували українські області безпілотними літальними апаратами. Низку із них було знищено над Дніпропетровською областю.
- У ніч на 7 грудня російські окупанти атакували Запорізьку область БПЛА та ракетами. Є троє поранених, серед яких 15-річна дівчинка.
- 7 грудня на півночі Житомирської області під час нічної повітряної тривоги збили російський безпілотник іранського виробництва.