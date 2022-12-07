Протягом минулої доби Збройні сили ліквідували 540 військових РФ. Загалом з початку повномасштабної збройної агресії втрати загарбників становлять 92 740 людей.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу у Facebook.

За оновленими даними, за час повномасштабного вторгнення в Україну — з 24 лютого 2022 року по 7 грудня 2022 року — війська РФ зазнали таких втрат (дані орієнтовні):

особового складу — близько 92740 (+540) осіб ліквідовано,

танків — 2935 (+6) од,

бойових броньованих машин — 5909 (+4) од,

артилерійських систем — 1923 (+8) од,

РСЗВ — 395 (+0) од,

засобів ППО — 211 (+0) од,

літаків — 281 (+0) од,

гелікоптерів — 264 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 1601 (+14),

крилатих ракет — 592 (+0),

кораблів/катерів — 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 4526 (+21) од,

спеціальної техніки — 163 (+0).

Нагадаємо, що в Україні розпочалась 287-ма доба повномасштабного російського вторгнення. За минулу добу українські воїни відбили десять ворожих атак у Донецькій та Луганській областях.

Крім того, зростає кількість загиблих окупантів серед мобілізованих Курської області, про що свідчать місцеві засоби масової інформації. Крім того, через інформації про людські втрати, війну в Україні все менше підтримує молоде покоління росіян.

В місті Курськ та області поширюються чутки про можливе вторгнення Збройних Сил України. У звʼязку з цим триває фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних з Україною районах.