Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 липня орієнтовно складають:

  • особового складу — 36350;
  • танків — 1594;
  • бойових броньованих машин —3772;
  • артилерійських систем — 806;
  • РСЗВ — 247;
  • засобів ППО — 105;
  • літаків — 217;
  • гвинтокрилів — 187;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 660;
  • крилатих ракет — 144;
  • кораблів/катерів — 15;
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2634;
  • спеціальної техніки — 65.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Слов’янському та Донецькому напрямках.

Фото: Генштаб ЗСУ