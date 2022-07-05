Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 4 липня орієнтовно складають:
- особового складу — 36350;
- танків — 1594;
- бойових броньованих машин —3772;
- артилерійських систем — 806;
- РСЗВ — 247;
- засобів ППО — 105;
- літаків — 217;
- гвинтокрилів — 187;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня — 660;
- крилатих ракет — 144;
- кораблів/катерів — 15;
- автомобільної техніки та автоцистерн — 2634;
- спеціальної техніки — 65.
Найбільших втрат росіяни зазнали на Слов’янському та Донецькому напрямках.
- Нагадаємо, що станом на початок 132-ої доби повномасштабної російсько-української війни, окупанти намагаються вийти на адміністративні межі Луганської області. Росіяни продовжують обстрілювати ЗСУ та населені пункти вздовж лінії фронту, а також завдавати ракетних ударів по інших регіонах. Водночас українські захисники успішно знищують російські склади з боєзапасами на тимчасово окупованих територіях.
- Також за даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), протягом 4 липня російські армійці продовжували наступ на схід від міста Бахмут, щоб підготуватись до подальшого наступу на Бахмут та Сіверськ (Донецька область).
- Цього ранку, під час повітряної тривоги, низка вибухів пролунали у Дніпропетровській області. Загалом по регіону росіяни випустили 7 ракет, 6 з яких збила українська ППО.