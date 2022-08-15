Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.08 орієнтовно склали:
особового складу – близько/ about 43750 (+200) осіб ліквідовано;
танків ‒ 1876 (+12) од,
бойових броньованих машин ‒ 4141 (+15) од,
артилерійських систем – 985 (+5) од,
РСЗВ – 261 (+0) од,
засоби ППО – 136 (+0) од,
літаків – 233 (+0) од,
гелікоптерів – 195 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 787 (+3),
крилаті ракети – 187 (+0),
кораблі /катери –15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3044 (+5) од,
спеціальна техніка – 92 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
- У звіті розвідників з Великої Британії йдеться, що РФ активно готує підґрунтя для проведення псевдореферендуму для окупованих територій, але остаточне рішення поки що не прийняте.
- Розпочалася сто сімдесят третя доба протистояння широкомасштабному російському воєнному вторгненню. Зараз у готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.