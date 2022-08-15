Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 15.08 орієнтовно склали:

особового складу – близько/ about 43750 (+200) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1876 (+12) од,

бойових броньованих машин ‒ 4141 (+15) од,

артилерійських систем – 985 (+5) од,

РСЗВ – 261 (+0) од,

засоби ППО – 136 (+0) од,

літаків – 233 (+0) од,

гелікоптерів – 195 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 787 (+3),

крилаті ракети – 187 (+0),

кораблі /катери –15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3044 (+5) од,

спеціальна техніка – 92 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

Фото: Генштаб ЗСУ