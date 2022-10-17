Про це інформує пресслужба Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.10 орієнтовно склали:
особового складу / personnel ‒ близько 65320 (+320) осіб ліквідовано;
танків ‒ 2537 (+8) од;
бойових броньованих машин ‒ 5205 (+12) од;
артилерійських систем – 1599 (+10) од;
РСЗВ – 366 (+1) од;
засоби ППО ‒ 187 (+1) од;
літаків – 268 (+0) од;
гелікоптерів – 242 (+0) од;
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1241 (+17);
крилаті ракети ‒ 316 (+0);
кораблі /катери ‒ 16 (+0) од;
автомобільної техніки та автоцистерн – 3969 (+10) од;
спеціальна техніка ‒ 144 (+1).
Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Авдіївському напрямках.
- Розпочалася двісті тридцять шоста доба протистояння російському широкомасштабному вторгненню. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала понад тридцять ударів. Підтверджено ураження двадцяти п’яти районів зосередження озброєння та військової техніки.
- За інформацією ЗМІ, які посилаються на дані західних військових, ймовірно уже наступного тижня українським воїнам вдасться звільнити Херсон від російських окупантів.
- Згідно з військовою доктриною, ніхто не намагається захищати позицію, стоячи на ній — надійний захист має бути встановлений далеко попереду точок або ліній, які потрібно утримувати. Річка Дніпро має бути не першою, а останньою лінією оборони України.